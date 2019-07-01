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Рябков: Москва может запросить подключить Париж и Лондон к сокращению ядерных вооружений

По мнению замминистра иностранных дел, нельзя игнорировать потенциалы Франции и Великобритании

ТАСС, 1 июля. Россия выступает за подключение Франции и Великобритании к процессу ядерного разоружения в многостороннем формате. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Когда задача перевода усилий в вопросе контроля над вооружениями в многосторонний формат перейдет в практическую плоскость, Россия четким образом поставит вопрос о подключении к этим усилиям Великобритании и Франции, ближайших союзников США, ядерные потенциалы которых в планировании НАТО соответствующих мероприятий рассматриваются и учитываются в комплексе с американскими", - обратил внимание высокопоставленный дипломат.

"Мы не можем игнорировать потенциалы этих стран, если будем серьезно говорить о переводе процесса контроля над вооружениями в многостороннюю основу", - отметил Рябков.

Теги
СШАВеликобританияРоссияФранцияРябков, Сергей Алексеевич
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