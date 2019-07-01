В ЦИК не видят оснований для отмены муниципальных выборов в Петербурге 8 сентября

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что в Центризбиркоме не видят поводов для отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

"Мы считаем, что для отмены выборов были определенные основания по некоторым комиссиям. На сегодняшний день уже многое, если не все, исправлено. Мы не видим сейчас оснований [для отмены выборов]", - сказал Булаев журналистам.

По его словам, на сегодняшний день абсолютное большинство муниципальных комиссий работает в штатном режиме. "Теперь их уже 109. Мы не видим [проблемных] комиссий, может быть, одна, по которой у нас есть проблемы. Мы надеемся, что мы завтра эту проблему тоже решим", - уточнил зампредседателя ЦИК.

Выборы губернатора

Булаев добавил, что жалоб по выборам губернатора Петербурга практически нет.

"У нас практически нет жалоб по выборам губернатора [Петербурга], их единицы. Не могу сейчас на память сказать, но их точно не больше 10", - сказал Булаев журналистам в понедельник.

При этом он отметил, что по выборам депутатов муниципальных органов власти в ЦИК поступило более 200 жалоб и обращений. "У меня за сегодня в почте их было не меньше 15-20. Это обжалование каких-то действий или бездействий. Большинство причин для написания таких жалоб уже устранены на сегодняшний день", - уточнил зампредседателя ЦИК.

Горизбирком Петербурга принял документы от 28 кандидатов для участия в выборах губернатора. В комиссии отметили, что документы для регистрации кандидаты могут подавать до 18:00 мск 1 июля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге, но не в курсе деталей отдельных нарушений.

Санкт-Петербургский избирком 27 июня обратился в городскую прокуратуру и Следственный комитет в связи с нарушениями закона, выявленными при проверке работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское. Также рабочая группа, состоящая из представителей Центризбиркома и ГИК Петербурга, посетила ИКМО города, на которые поступили жалобы о нарушениях. Как ранее заявил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко, были направлены обращения в правоохранительные органы еще по двум комиссиям округов Красненькая речка и Екатерингофский, однако, по его словам, на подавляющем большинстве из проверенных комиссий не было выявлено никаких нарушений.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.

В новость были внесены изменения (18:07 мск) - добавлена информация про выборы губернатора.