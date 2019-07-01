Рябков заявил, что выход Ирана за рамки запасов в 300 кг урана вызывает сожаление

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана в 300 кг вызывает сожаление у России, однако этот шаг иранского руководства является ответной мерой на ситуацию вокруг ядерной сделки. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"То, что сейчас превышен 300-килограммовый порог, конечно, вызывает сожаление, но это не должно драматизироваться. Это должно восприниматься как естественное следствие всех тех событий, которые предшествовали данному обстоятельству", - констатировал Рябков.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо не допустить нового витка эскалации. "Мы призываем всех к сдержанности, мы призываем европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не разогревать эту ситуацию, - добавил он. - Мы призываем иранских коллег, как и раньше, предельно ответственно подходить к их собственным шагам в этой сфере, в особенности это касается выполнения Ираном соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ".

При этом замглавы МИД РФ напомнил, что этот порог относится к числу добровольных обязательств Ирана по СВПД и страна уже раньше предупреждала о намерении его превысить.

"Мы знаем о том, что некоторые участники соглашения негативно относятся к идеологии "меньшее за меньшее", которой придерживается Иран в данном вопросе, но мы не скрывали, говорили об этом и на мероприятиях совместной комиссии 28 июня в Вене, что для нас такая постановка вопроса понятна, - отметил высокопоставленный дипломат. - К сожалению, Иран не просто не получил ожидавшихся им плюсов, я не говорю бонусов или дивидендов, потому что Тегеран не получил то, на что он рассчитывал со всем основанием, вполне законно и логично".

По словам Рябкова, иранская сторона не получила плюсов, которые "в экономической области должны были быть ей предоставлены в связи с заключением данной договоренности".

"Иран столкнулся в последние месяцы с беспрецедентным, абсолютно невиданным и неслыханным американским нажимом с точки зрения санкций, - подчеркнул он. - По сути речь идет о тотальном нефтяном эмбарго, о попытке экономического удушения суверенного государства, и это в условиях, когда в течение более чем года Тегеран проявлял, что они сами называют, "стратегическое терпение", не шел на обострение и досконально, стопроцентно выполнял все свои обязательства в рамках СВПД, что было безусловно, без каких-либо оговорок и колебаний подтверждено в 14 докладах гендиректора МАГАТЭ на эту тему".