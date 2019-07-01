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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Постпред России в Вене назвал превышение лимитов урана в Иране результатом санкций США

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Тегеран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Превышение Ираном запасов низкообогащенного урана стало результатом решения США накладывать санкции на другие страны за вывоз из исламской республики излишков этого вещества. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Запасы низкообогащенного урана в Иране превысили 300 кг. Это отклонение от добровольного обязательства по СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий], но не имеет ничего общего с нарушением ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия] или производством ядерного оружия. По иронии судьбы это результат решения США вводить санкции за вывоз из Ирана лишнего урана", - написал Ульянов в Twitter.

В понедельник в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили корреспонденту ТАСС, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано доложил об этом Совету управляющих агентства.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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