Посольство РФ прокомментировало материалы Би-би-си о "координаторе" отравления в Солсбери

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Материалы вещательной корпорации Би-би-си о причастности россиянина Дениса Сергеева к инциденту в Солсбери не подкреплены документами и не вызывают доверия. Об этом говорится в комментарии, распространенном в понедельник пресс-службой посольства России в Великобритании.

"Эти материалы Би-би-си основываются, как и прежде, на результатах "изысканий" не вызывающей доверия группы Bellingcat, а также анонимных источников журналиста Марка Урбана, проверить которые невозможно. Их содержание предсказуемо вызывает многочисленные вопросы, - говорится в комментарии. - Сразу бросается в глаза, что так называемые расследователи, повествуя о передвижениях и телефонных звонках российского гражданина, которого они называют "координатором" событий в Солсбери, не сделали даже малейшей попытки подкрепить свои утверждения материалами, хоть как-то похожими на оригинальные документы. Вместо этого общественности предлагается верить им на слово".

Российские дипломаты выражают удивление по поводу того, что "сам факт пребывания некоего лица в начале марта 2018 года в Лондоне подается как неоспоримое доказательство его причастности к инциденту". В посольстве подчеркивают, что публикации Би-би-си не проливают дополнительный свет на произошедшее в Солсбери, преследуя лишь цель "поддерживать на плаву тему "причастности России" к инциденту, при этом отвлекая публику от лежащих на поверхности вопросов, на которые у британских властей нет ответов".

"Отдельно хотели бы отметить, что эти публикации отказалась комментировать британская полиция, ссылающаяся на то, что расследование не завершено и идет "по нескольким направлениям". Предлагаем читателям самостоятельно оценить, как с этим соотносятся новые требования британских властей к России относительно признания ответственности и привлечения "подозреваемых" к суду", - добавили в посольстве.

В пятницу Би-би-си сообщила о том, что россиянин Денис Сергеев якобы руководил действиями группы подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Би-би-си полагает, что Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ (Главном управлении (ГУ, бывшем ГРУ) Генштаба ВС РФ). По данным корпорации, независимые источники подтвердили корреспонденту Би-би-си Марку Урбану, что Сергеев являлся руководителем оперативной группы и, будучи в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.