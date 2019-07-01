В "Справедливой России" назвали личным делом Шеина самовыдвижение на астраханские выборы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Решение депутата Госдумы Олега Шеина участвовать в выборах губернатора Астраханской области в качестве самовыдвиженца - его личное дело, которое не требует согласования с руководством "Справедливой России". Об этом сообщил ТАСС в понедельник член президиума центрального совета, руководитель московского отделения партии Александр Романович.

"По уставу "Справедливой России" кандидаты на различные должности не должны обсуждать ни с центральным советом, ни с президиумом свое желание или нежелание выдвигаться самовыдвиженцем. Если он идет самовыдвиженцем, он может подавать документы, не согласовывая этот вопрос, это его право", - сказал Романович. "Если он самовыдвиженцем идет, то это его личное дело. Партия к этому отношения не имеет, она может поддерживать или не поддерживать, но это вопрос второго порядка", - добавил он.

В понедельник Шеин, являющийся также председателем совета астраханского отделения "Справедливой России", подал документы в региональный избирком для участия в выборах губернатора Астраханской области в качестве самовыдвиженца. Ранее Шеин не набрал необходимого числа голосов при обсуждении президиумом "Справедливой России" его возможного выдвижения от партии. Вместе с тем 29 июня региональное отделение партии в ходе конференции все же выдвинуло Шеина кандидатом на выборы губернатора области.

По словам Романовича, вопрос о согласовании кандидатуры Шеина в принципе не попал в повестку состоявшегося на прошлой неделе заседания президиума. "На президиуме, который состоялся на прошлой неделе, этот вопрос выносился в повестку дня, но его не поставили, так как не было достаточного количества голосов. Поэтому президиум не согласовывал кандидатуру Шеина <...> Вопрос не прошел в повестку дня в связи с тем, что "за" проголосовали четыре [человека], а сколько-то там воздержались", - отметил он.

О кандидате

Шеин стал 14-м кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы региона. Теперь ему до 15 июля необходимо пройти муниципальный фильтр (в регионе он составляет 7%, то есть собрать не менее 121 подписи депутатов или глав муниципальных образований), и собрать 7343 подписи избирателей.

Шеин участвовал в выборах мэра Астрахани в 2009 и 2012 годах, оба раза проиграл. После выборов 2012 года, когда, по мнению Шеина, произошла подтасовка результатов, он объявил голодовку. В сентябре 2014 года справоросс принял участие в выборах губернатора Астраханской области, на которых набрал 16,22%, проиграв Александру Жилкину. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался депутатом Госдумы, 4 декабря 2011 года избран депутатом Думы Астраханской области пятого созыва.

Выборы главы Астраханской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. В них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы.