Депутат Госдумы призвал унифицировать ответственность за терроризм в разных странах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев, выступая в понедельник на одной из секций международного форума "Развитие парламентаризма", призвал гармонизировать законодательство разных стран с тем, чтобы наказание за терроризм везде было одинаково строгим.

"Это неправильно, когда в одном государстве за совершение теракта, в котором погибают десятки людей, преступники получают пожизненное или смертную казнь, а в другом государстве - отделываются пятью или 10 годами. Если так дальше пойдет, нам будет сложно загнать терроризм в угол и лишить преступников всех шансов на реализацию их планов в какой бы ни было стране", - сказал Шхагошев.

Депутат заметил, что в РФ накоплен значительный законодательный опыт по противодействию терроризму. В качестве примера он привел принятый недавно закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за вербовку новых боевиков. По его мнению, в Парламентской ассамблее Совета Европы и ООН "должны быть специальные подразделения, занимающиеся борьбой с террористической угрозой, с оружием, которое используют террористы".

Глава оргкомитета форума, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, обращаясь к участникам форума, заявил, что в период нестабильности "межпарламентский диалог приобретает особое значение". "Готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу со стороны одних стран не должна зависеть от размеров территории или экономики других, от качества их вооруженных сил и способности защитить свои национальные интересы", - подчеркнул он.

Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходит на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия выступает Госдума. Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина. В этом году на форум в столицу приехали порядка 800 парламентариев и экспертов из 132 стран мира, среди участников - 41 спикер национальных парламентов.