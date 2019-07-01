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Главы МИД РФ и Коста-Рики поздравили друг друга с 75-летием дипотношений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что за прошедший период сторонам удалось сформировать "прочные узы дружбы и взаимопонимания" и заложить основы плодотворного взаимодействия

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и его коста-риканский коллега Мануэль Вентура в понедельник обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"В своем обращении Сергей Викторович Лавров отметил, что за прошедший период удалось сформировать прочные узы дружбы и взаимопонимания, заложить основы плодотворного взаимодействия, в том числе на мировой арене", - указали в министерстве.

В свою очередь, Вентура подтвердил заинтересованность коста-риканской стороны в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Россией "в целях развития, инновации и процветания народов двух стран, что позволит вывести отношения между государствами на новый уровень".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКоста-РикаРоссия
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