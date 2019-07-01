Замглавы МИД России: реакция Москвы на беспорядки в Грузии жесткой, но адекватной

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Запрет для российских авиакомпаний на перелеты в Грузию и аналогичные ограничения для грузинских авиаперевозчиков является жесткой, но адекватной мерой. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник вечером на сайте издания.

"Это абсолютно адекватная реакция. Да, она жесткая, но иначе и быть не может. Ведь речь идет о сотнях тысяч российских туристов. Мы не можем подвергать их опасности от разного рода хулиганских проявлений, тем более что эту враждебность нагнетают определенные политические силы", - сказал он.

Карасин уточнил, что россияне вправе сами решать, хотят ли они отправляться в Грузию при таких условиях, "однако задача государства - стоять на страже безопасности и спокойствия... людей, где бы они ни находились". "Я считаю принятое решение абсолютно адекватным, тем более что оно временное", - подчеркнул дипломат.

По словам замглавы МИД РФ, в Москве ожидают нормализации ситуации в Грузии, "прекращения русофобской кампании и исчезновения каких-либо угроз для безопасности российских граждан", после этого ограничения будут сняты. "Задача государства - предвидеть и просчитывать наперед возможные риски, а не ждать, когда они реализуются. Еще раз повторю: наше решение было необходимым", - резюмировал Карасин.

Результаты ответных действий России

Россия надеется, что ее адекватная реакция на антироссийскую кампанию в Грузии образумила желающих заработать политические очки, заявил Карасин.

"В Грузии, видимо, забыли, что у России есть свое представление о чести и достоинстве. Не в наших традициях глотать хамство и угрозы в адрес своих людей, - отметил он. - Мы вынуждены заблаговременно просчитывать риски и блокировать их".

"Надеюсь, что наша адекватная реакция образумила тех, кто цинично хочет заработать очки в политической игре за счет антироссийской риторики и угроз, - сказал Карасин. - Мы будем бороться за активные отношения с Грузией. У наших двух народов терпения и здравого смысла хватит, чтобы продвигать именно конструктивные подходы".

Дипломат признался, что ему "больно осознавать, что радикалам саакашвилиевской школы удалось развернуть протестные акции 20-21 июня в антироссийскую сторону".

"В результате оказалось под ударом все то позитивное в грузино-российских отношениях, что общими усилиями создавалось начиная с 2012 года, - указал он. - Новая атмосфера начинала работать на благо наших народов и уже приносила результаты".

По словам Карасина, радикалы, близкие Единому национальному движению [Грузии], "без труда вогнали ситуацию обратно в тупик враждебности и конфронтации". "Я убежден, что в Тбилиси это уже хорошо поняли", - резюмировал он.