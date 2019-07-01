Замглавы МИД России: отмена виз для граждан Грузии отложена до лучших времен

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Москва была готова отменить визы для граждан Грузии до антироссийских беспорядков в середине июня, но теперь с этим придется подождать до лучших времен. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник вечером на сайте издания.

Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому, - сказал он. - Но не сложилось, придется подождать до лучших времен".

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.