Володин обсудил со спикерами африканских парламентов активизацию сотрудничества

ТАСС, 1 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на полях международного форума "Развитие парламентаризма" провел встречи со спикерами парламентов ряда африканских государств и обсудил с ними принятие модельных законов и активизацию сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Так, в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи Анголы Фернанду да Пьедади Диаш душ Сантушем Володин отметил, что парламентариям необходимо вместе искать пути преодоления вызовов. "Это касается принятия модельных законов, гармонизации законодательства в решении вопросов противодействия терроризму, наркотрафику", - уточнил спикер.

Председатель Палаты представителей (нижней палаты) парламента Марокко Хабиб аль-Мальки в ходе двусторонней встречи с Володиным подчеркнул "ведущую роль Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным в международных делах". По его словам, Москва работает "над укреплением защиты принципов безопасности, баланса", обеспечением "главенства права во всем мире". "Все это заставляет нас разделять принципы внешней политики РФ, которые, нельзя забывать, лежат в том числе в основе ООН", - заявил он. Аль-Малики пригласил спикера Госдумы посетить королевство, Володин приглашение принял.

На встрече с председателем Национальной ассамблеи Замбии Патриком Матибини обсуждалась дальнейшая активизация двустороннего сотрудничества двух стран в вопросах образования, медицины, технологий и сельского хозяйства. Кроме того, Володин провел встречу с председателем Национального собрания Республики Конго Исидором Мвуба.