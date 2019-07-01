Главы МИД России и Ирландии обсудят будущее двусторонних отношений

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Коувени проведут во вторник переговоры в Москве. Это первая за семь лет встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух государств.

"Предполагается обсудить текущее состояние и перспективы российско-ирландских отношений, возможности активизации двустороннего сотрудничества. Имеется в виду также обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике", - отметили в МИД РФ накануне встречи.

Равноправие и уважение

В российском ведомстве напомнили, что в 2018 году страны отметили 45-летие установления дипломатических отношений, которые "неизменно базируются на равноправии, взаимном уважении и учете интересов" и "носят традиционно дружественный характер". Эти связи основаны на регулярном политическом диалоге по широкому спектру двусторонних и международных вопросов для лучшего понимания Москвы и Дублина внешнеполитических подходов друг друга, а также поиска точек соприкосновения в решении глобальных проблем.

Динамично развиваются контакты и по законодательной линии. В феврале состоялся визит в Москву делегации группы дружбы с Россией ирландского парламента, а в мае Дублин посетила российская парламентская делегация. По итогам этих встреч страны условились придать регулярность такого рода контактам, в том числе по линии профильных комитетов.

Экономическое измерение

В МИД России подчеркивают, что на текущий момент главной целью в торгово-экономическом направлении сотрудничества является развитие уже наработанных связей, а также создание условий для реализации новых проектов в областях, не затронутых санкциями.

В первом квартале 2019 года товарооборот превысил показатели аналогичного периода предыдущего года на 12,3%, составив $657,3 млн. К перспективным сферам взаимодействия в Москве относят сельское хозяйство, информационные и высокие технологии, сферу энергоэффективности.

"Актуально и дальнейшее расширение деловых контактов, особенно по линии малого и среднего бизнеса", - отметили в российском дипведомстве, напомнив о важной роли в этом вопросе Российско-ирландского межправительственного комитета по развитию делового сотрудничества.

Диалог культур

Многие историки и культурологи часто отмечают, казалось бы, неочевидную ментальную общность жителей России и Ирландии. Нередко этот тезис аргументируется стереотипным представлением об обоих народах, однако одно не вызывает сомнений - неподдельный интерес россиян и ирландцев к культурному наследию друг друга. В частности, популярностью пользуется проводимый в Дублине ежегодный фестиваль русской культуры, а в городах России широко отмечается День святого Патрика.

Кроме того, ведется активная работа по расширению контактов между университетами и научными центрами России и Ирландии, прежде всего по таким направлениям, как информационные технологии, современная фармацевтика, биотехнологии.

В МИД РФ также делают ставку на потенциал туристических связей, развитию которых будет способствовать возобновление в октябре 2018 года после многолетнего перерыва прямого авиасообщения между Москвой и Дублином.