Лавров заявил о готовности России развивать и углублять двусторонние отношения с Ирландией

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии и углублении двусторонних отношений с Ирландией. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Ирландии, министром иностранных дел и торговли Саймоном Коувени.

"Встречи на уровне глав МИД не проходили уже шесть лет. Тем не менее связи между министерствами продолжались на уровне заместителей и директоров департаментов, - отметил российский министр. - Есть интерес к установлению и углублению контактов между другими частями наших правительств. Мы к этому готовы".

Лавров напомнил, что интенсивно развиваются связи между парламентами двух стран, включая контакты между группами дружбы. "Мы это активно приветствуем", - добавил глава МИД РФ.

"Сегодня представится возможность посмотреть, что мы еще можем сделать для развития двусторонних отношений, несмотря на известные сложности в отношениях между Россией и ЕС, - сказал Лавров. - И, безусловно, наш диалог всегда представляет интерес с точки зрения обмена мнениями по европейским и международным проблемам, которые интересуют сейчас всех нас".