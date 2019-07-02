В Совете Федерации пообещали противодействовать иранофобии, которую раздувают США

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия выступает категорически против санкционного давления на Иран и будет всячески противодействовать иранофобии, раздуваемой США. Об этом заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов на встрече с первым вице-спикером иранского Меджлиса (парламента) Масудом Пезешкианом.

"Мы категорически не приемлем то санкционное давление, которое оказывается на Иран, безответственную политику США, которые демонстративно вышли из так называемой ядерной сделки. Мы категорически возражаем, протестуем и будем противодействовать иранофобиии, которую раздувают США", - сказал Умаханов, отметив, что Вашингтон делает это даже вопреки интересам своих европейских союзников.

"Мы на себе испытали, испытываем такое же давление. Такую же русофобию. Но мы убеждены, что эти попытки тщетны. Все равно в общественном сознании зреет понимание, что это путь в никуда, это путь в тупик", - подчеркнул сенатор.

Умаханов также сказал, что Россию и Иран "связывают общие враги", но даже если бы их не было, дружбы между иранским народом и народами России меньше бы не стало.

По его словам, также стало хорошей традицией, когда лидеры двух стран встречаются на разных международных площадках. "Выработали новый вариант: Россия - Иран - Азербайджан. В этом году эта встреча, насколько я понимаю, пройдет в России 14 августа", - сказал вице-спикер СФ.

"Наши позиции практически по всем международным проблемам либо совпадающие, либо очень близки. По целому ряду направлений позиции Ирана и России являются гарантией стабильности и безопасности. Это касается и Сирии, и всего ближневосточного регулирования", - добавил он.

В свою очередь Тегеран рассчитывает, что сотрудничество с Москвой позволит нейтрализовать деструктивные действия Вашингтона. Об этом заявил во вторник первый вице-спикер Меджлиса (иранского парламента) Масуд Пезешкиан на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"Американцы думают, что против любой страны могут ввести санкции или запугать ее. Я считаю, что сотрудничество с Россией и другими независимыми государствами, которые противостоят США, непременно приведет к тому, что их политика потерпит неудачу", - сказал он.

Пезешкиан подчеркнул, что взаимопомощь и сотрудничество России и Ирана будут способствовать установлению мира и безопасности в регионе. "Я думаю, что нам сейчас необходимо быть вместе, чтобы самим принимать решения по своему собственному региону вместе с соседними странами, чтобы не допустить присутствия здесь чужих внерегиональных стран", - указал он.