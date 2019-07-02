Делегация Совфеда примет участие в торжествах в Словакии 29 августа

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации будет участвовать в торжественных мероприятиях в Словакии по случаю годовщины Словацкого национального восстания в конце августа по приглашению коллег-парламентариев. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хочу поблагодарить вас за приглашение в адрес Совета Федерации принять участие в торжествах по случаю Словацкого национального восстания 29 августа в городе Банска-Бистрица. Мы благодарим за это приглашение. Подтверждаем, что делегация Совета Федерации обязательно будет принимать участие в этих торжествах", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Национального совета (парламента) Словакии Андреем Данко.

Она подчеркнула, что в России очень ценят, что "на фоне накопления реваншистских настроений в Европе стереть память или переписать память о Второй мировой войне Словакия не переписывает историю, а чтит тех, кто боролся с нацизмом, кто погиб в этой борьбе". "Это создает очень хорошую основу для дальнейшего развития и укрепления наших дружеских отношений", - добавила спикер Совфеда.

Она также отметила, что Данко делает много для укрепления отношений с РФ. "И не только потому, что вы любите нашу страну, а потому что вы - великий патриот своей страны и вы понимаете, что развитие и укрепление отношений с Россией соответствует национальным интересам Словакии", - отметила Матвиенко.

По ее словам, сегодня в Европе все больше политиков осознают вредность санкций, ограничений и торговых войн. "В общении с нами они это осуждают, но осуждают тихо, боятся заявлять громко. Этот непонятный страх, который сегодня имеет место быть, он не вызывает уважения. А вы смело, громко заявляете о своей позиции", - сказала председатель верхней палаты парламента, добавив, что такая позиция вызывает уважение.