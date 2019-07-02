Лавров: Россия призывает Иран соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия призывает Иран проявлять выдержку вокруг ситуации с ядерной сделкой и соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы призываем наших иранских коллег проявлять выдержку, ни в коем случае не поддаваться эмоциям, соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и положения дополнительного протокола к этому соглашению, - сказал Лавров, отвечая на вопрос о превышении Ираном уровня запасов урана в 300 кг. - Европейских коллег мы призываем все-таки выполнить свои обещания, обязательства, сделать так, чтобы созданный ими механизм [финансовых расчетов INSTEX] стал по-настоящему эффективным, обеспечивающим те права, которые Ирану принадлежат в соответствии с резолюцией СБ ООН в сфере торгово-экономических связей. Без этого будет очень трудно вести осмысленный и результативный диалог по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий".