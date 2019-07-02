Суд поддержал ГИК Петербурга в продлении срока приема документов для муниципальных выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Горсуд Петербурга отказал в удовлетворении иска избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) "Сампсониевское", которое требовало отменить решение горизбиркома о продлении сроков приема документов кандидатов для участия в муниципальных выборах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

МО "Сампсониевское" стало первым округом, который подал в суд на горизбирком в рамках подготовки к муниципальным выборам Петербурга в 2019 году. "В исковом требовании отказать", - сказал собеседник агентства.

Ранее горизбирком, рассмотрев обращения о нарушениях в МО "Сампсониевское", связанных с невыполнением регламента приема документов от кандидатов на выборах в муниципалитетах, постановил продлить для "Сампсониевского" срок приема на двадцать суток - до 7 июля включительно. По мнению истца, ГИК вышел за пределы своих полномочий, а работа ИКМО была организована таким образом, что кандидаты беспрепятственно могли подать документы, несмотря на большие очереди. По словам самих кандидатов, о выборах в МО они узнали не 10 июня, как утверждает ИКМО, а только через неделю, с чем и обратились в горизбирком, который, в свою очередь, выдал решение о продлении сроков приема документов.

В итоге суд встал на сторону ГИК Петербурга, отказав в удовлетворении требований "Сампсониевского".

Ранее сообщалось, что горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Также ГИК Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.