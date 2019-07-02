Замглавы МИД РФ обсудил с послом Катара развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя во вторник обсудили развитие российско-катарского взаимодействия. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы был обсужден ряд актуальных аспектов дальнейшего развития многоплановых российско-катарских связей, а также ключевые темы ближневосточной повестки дня", - отметили в министерстве.