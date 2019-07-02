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Путин 3 июля примет участие в работе международного форума "Развитие парламентаризма"

В работе форума примут участие представители 132 государств

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет 3 июля участие в работе Второго Международного форума "Развитие парламентаризма".

"Главные темы форума - вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики, перспективы работы межпарламентских институтов", - сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия выступает Госдума. В работе примут участие представители 132 государств: около 800 парламентариев и экспертов, среди которых, в частности, президент Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон, председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Панафриканского парламента Роже Нкодо Данг, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерссон и другие, указывает пресс-служба.

3 июля на площадке форума пройдет конференция "Россия - Африка".

Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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