Матвиенко: усилия России и Турции помогли не допустить развала Сирии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Взаимодействие России и Турции в ходе урегулирования сирийского кризиса помогло очистить большую часть территории Сирии от террористов и не допустить развала этой страны. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафой Шентопом.

"Серьезным фактором международных отношений является наше взаимодействие с участием Ирана в решении проблем Сирии, налаживании политического диалога для преодоления кризиса в этой стране. Благодаря именно усилиям России и Турции во многом удалось очистить большую часть территории Сирии от террористов и сохранить суверенитет страны, не допустить развала Сирии по ливийскому или иракскому сценарию", - сказала Матвиенко.

По ее словам, интенсивность политического диалога между лидерами двух стран задает тон всему комплексу российско-турецких отношений. Спикер Совфеда напомнила, что за последние полгода президенты двух стран встречались пять раз, последняя встреча прошла в Осаке на полях "двадцатки". "Наши лидеры, что называется, держат руку на пульсе всех основных направлений двухстороннего взаимодействия, дают конкретные поручения, принимают конкретные решения", - отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что задача парламентов России и Турции заключается в том, чтобы обеспечить законодательное сопровождение всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и не отставать от того темпа контактов и взаимодействия, которые демонстрируют лидеры стран.