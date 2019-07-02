Лавров: Россия настроена развивать парламентскую дипломатию с Латинской Америкой

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Парламентская дипломатия может стать важным фактором развития отношений России и стран Латинской Америки. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Палаты представителей (парламента) Уругвая Сесилией Боттино.

"Мы считаем, что сложение усилий классической дипломатии и парламентской дипломатии весьма востребовано в современном мире, - сказал он. - Проблем в международных отношениях немало. То, что мы можем выработать такой образ действий, который будет наши усилия объединять, - весьма и весьма важно. У нас очень добрые отношения с Уругваем, с другими латиноамериканскими странами. Мы хотим их всячески развивать на благо наших народов".

Боттино в свою очередь обозначила настрой уругвайской стороны развивать парламентскую дипломатию вместе с Россией.

"Я бы хотела подтвердить, что между нашими странами существуют добрые взаимоотношения как в политической сфере, так и в экономической. Безусловно, нам бы хотелось расширять экономическое взаимодействие, увеличивать его объем", - сказала она.

"Мы хотим подчеркнуть, что Уругвай открыт для встреч на высшем уровне, нас объединяют особые исторические отношения, поэтому мы всегда подчеркиваем, что готовы принять российские делегации у себя в Уругвае", - добавила политик.