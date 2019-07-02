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Кандидат от "Яблока" подала документы на довыборы в Госдуму от Новгородской области

Анна Черепанова является председателем региональной общественной организации "Собрание коренных новгородцев"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Претендент, выдвинутый от политической партии "Яблоко", Анна Черепанова представила документы в областной избирком для регистрации в качестве кандидата на дополнительные выборы в Госдуму от Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме во вторник.

"Анна Черепанова <...> представила в избирком документы на выдвижение в качестве кандидата", - сказали в областном избиркоме.

Анна Черепанова - депутат Думы Великого Новгорода, председатель новгородской региональной общественной организации "Собрание коренных новгородцев".

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.

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