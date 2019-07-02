Володин принял приглашение спикера парламента ОАЭ посетить страну

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), озвученное во вторник председателем Федерального национального совета (парламента) этой страны Амаль аль-Кубейси.

"Председатель Федерального национального совета ОАЭ пригласила председателя Государственной думы посетить Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Вячеслав Володин приглашение принял, заявив, что будет рад, если Амаль аль-Кубейси также посетит Государственную думу с официальным визитом", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Как отмечается, в ходе встречи стороны в том числе обсудили вопросы сирийского урегулирования. Спикер парламента ОАЭ поблагодарила Россию за защиту мирного населения Сирии и освобождение ее от террористов, выразив надежду на то, что находящиеся в ОАЭ более 250 тыс. сирийских беженцев вскоре смогут вернуться на родину.

"Россия освободила почти 80% территории Сирии от террористов... Объединенные Арабские Эмираты поддерживают в первую очередь политические, а не военные решения, и мы хотим сотрудничать с Россией, чтобы помогать гражданам Сирии и поддерживать парламент Сирии", - сказала она.

Володин в свою очередь отметил, что Россия и ОАЭ вышли на новый уровень стратегического сотрудничества. "Наши руководители многое делают, чтобы развивать отношения между нашими государствами. Со своей стороны мы должны также сделать все возможное, чтобы отношения крепли, рос товарооборот, мы лучше понимали друг друга. Возможно, нам правильно было бы подумать над тем, чтобы найти новые формы сотрудничества", - сказал он.

II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия выступает Госдума. Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина. В этом году на форум в столицу приехали порядка 800 парламентариев и экспертов из 132 стран, среди участников 41 спикер национальных парламентов.