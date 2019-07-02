Нургалиев заявил, что НАТО готовит "цветные революции" в ряде стран ОДКБ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс готовит "цветные революции" в ряде стран ОДКБ, чтобы привести там к власти угодные Западу режимы. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил в интервью "Российской газете".

"Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования "цветных революций", - отметил он.

По словам Нургалиева, при этом государства - члены ОДКБ готовы к плодотворному взаимодействию с блоком НАТО.

"Нам есть что обсудить, - подчеркнул он. - Это и уровень террористической угрозы, и вопросы незаконной миграции, борьбы с терроризмом". "В нашем глобализованном и тесно взаимосвязанном мире мы были бы заинтересованы в возобновлении диалога Россия - НАТО, - заметил замсекретаря Совбеза. - Но для нас это возможно лишь на равноправной основе".

Нургалиев напомнил, что как бы ни складывались отношения РФ и НАТО, противоречия с Альянсом носят принципиальный характер. "Сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую, - сказал он. - Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока - посеять раздор с нашими союзниками по Организации".

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.