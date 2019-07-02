Толстой подтвердил уплату Россией взноса в Совет Европы за 2019 год

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой подтвердил факт уплаты Россией взноса в бюджет Совета Европы, замороженного ранее из-за неучастия страны в работе ПАСЕ.

Момент истины для Совета Европы. Россия вернулась к работе в ПАСЕ

"Россия заплатила свой взнос в Совет Европы за 2019 год, мы исполняем свои обещания, кто бы что ни говорил и ни думал по этому поводу", - сказал Толстой во вторник ТАСС.

Ранее во вторник об уплате взноса РФ в Совет Европы ТАСС сообщил пресс-секретарь организации Даниэль Хольтген.