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Возвращение России в ПАСЕ

Толстой подтвердил уплату Россией взноса в Совет Европы за 2019 год

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что Москва исполняет свои обещания

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой подтвердил факт уплаты Россией взноса в бюджет Совета Европы, замороженного ранее из-за неучастия страны в работе ПАСЕ.

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"Россия заплатила свой взнос в Совет Европы за 2019 год, мы исполняем свои обещания, кто бы что ни говорил и ни думал по этому поводу", - сказал Толстой во вторник ТАСС.

Ранее во вторник об уплате взноса РФ в Совет Европы ТАСС сообщил пресс-секретарь организации Даниэль Хольтген.

Теги
РоссияТолстой, Петр ОлеговичВозвращение России в ПАСЕ
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