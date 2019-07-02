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Захарова: Россия крайне обеспокоена эскалацией израильских ударов по Сирии

Грубо нарушающие суверенитет Сирии силовые действия несут в себе угрозу региональной дестабилизации, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Авиаудары ВВС Израиля по территории Сирии в ночь на 1 июля, ставшие самыми масштабными за последний год, вызывают крайнюю обеспокоенность у России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей ответ на соответствующий вопрос размещен на сайте российского дипведомства.

"Озабочены этим тревожным развитием ситуации, - отметила она. - Ее эскалация вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу региональной дестабилизации, в условиях которой не могут быть надежно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока".

В ночь на понедельник средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку, целью которой были города Дамаск и Хомс. По данным агентства SANA, ракеты были запущены израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана.

Как информировало агентство Reuters, представители Армии обороны Израиля от комментариев воздержались.

Теги
СирияРоссияИзраильЗахарова, Мария Владимировна
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