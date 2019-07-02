Володин: российский подход к межпарламентскому диалогу более открыт, чем в ПАСЕ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подход к межпарламентскому диалогу, продемонстрированный в ходе проходящего в Москве международного форума "Развитие парламентаризма", более современен и открыт, чем в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом журналистам во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он заметил, что повестка форума охватывала все вопросы. "Но нет финансирования аппарата, чем грешит, допустим, Парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЕ, где взносы составляют десятки миллионов евро, и аппарат доминирует над депутатским корпусом", - указал спикер.

"Поэтому российский подход в этом вопросе более современен, открыт к обсуждению любых вопросов. Здесь никого не прерывают, никого не лишают права голоса, ни с кого не требуют средств", - продолжил политик. Он напомнил, что каждая участвующая в работе форума делегация "приезжает за свой счет, она проживает за свой счет, но при этом нет этих взносов и нет аппарата бюрократического, который довлеет".

"Здесь воздуха больше, поэтому сюда и едут. Эта площадка интересна для многих, поэтому сюда приезжают и европейцы, и представители Азии, Африки. И мы видим, что на будущий год запросов будет еще больше", - резюмировал спикер Госдумы.

Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходит 1-3 июля по инициативе Госдумы. В этом году на форум приехали представители 132 государств. Участие в мероприятиях принимают около 800 законодателей и экспертов, в том числе из 14 международных парламентских организаций. На форуме присутствует 41 спикер, представляющий национальные парламенты, это вдвое больше, чем год назад - тогда в Москву прибыли 19 председателей законодательных органов.