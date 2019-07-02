Число кандидатов на пост губернатора Астраханской области увеличилось до 15

АСТРАХАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия", предприниматель Галина Морозова подала в областной избирком документы для участия в выборах губернатора Астраханской области в качестве самовыдвиженца. Таким образом, число кандидатов увеличилось до 15, сообщили во вторник в областной избирательной комиссии.

Согласно материалам избирательной комиссии, Галине Морозовой 55 лет, она родилась в Астрахани, закончила финансово-экономический институт (Москва), сейчас является директором ООО "Олимп".

Ранее астраханский избирком принял документы у 10 самовыдвиженцев, в том числе от врио губернатора региона Игоря Бабушкина и от депутата Госдумы Олега Шеина, который также является председателем совета астраханского отделения "Справедливой России". Еще четыре кандидата выдвинуты от партий: от КПРФ документы в избирком предоставил депутат Госдумы Николай Арефьев, от партии социальных реформ "Прибыль природных ресурсов - народу" - Андрей Иванцов, от Партии пенсионеров - Сергей Сычев, Тимофей Щербаков - кандидат, выдвинутый региональным отделением ЛДПР. Таким образом, Морозова стала 15-м кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы региона.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив Бабушкина врио главы региона. Он с 1992 года по 2012 года проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 года по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества, а 25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выборы главы Астраханской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, в них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы.