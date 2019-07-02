Грызлов разочарован отказом Киева выполнять договоренности по обмену 2017 года

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Отказ Киева от выполнения в полном объеме договоренностей об обмене пленными 2017 года осложняет переговоры по гуманитарной теме. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"По-прежнему актуален вопрос о выполнении Киевом своих обязательств по возвращению в Донбасс тех удерживаемых лиц, которых Украина обещала освободить еще в 2017 году, - сообщил он во вторник после очередного заседания группы в Минске. - Это осложняет переговоры по гуманитарной теме. Подчеркну, что Россия как посредник настроена на содействие освобождению удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных".

Он также вновь отметил, что "только переход к полномасштабному диалогу сторон конфликта и закреплению на постоянной основе особого статуса Донбасса, что предусмотрено минскими соглашениям, может стать основой разрешения противостояния в Донбассе".

В декабре 2017 года в Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. Тогда Украина передала Донецкой и Луганской народным республикам 233 задержанных. Те в свою очередь освободили 73 пленных. Однако во время того обмена украинская сторона в последний момент отказалась передавать еще более 20 человек, в основном добровольцев из РФ, несмотря на то, что все списки были заранее согласованы.

Меры по прекращению огня

Грызлов также сообщил по итогам заседания контактной группы, что стороны конфликта в Донбассе не смогли согласовать перемирие. "Контактная группа продолжила обсуждение дополнительных мер, дополнительных гарантий соблюдения режима прекращения огня, которые призваны обеспечить устойчивое перемирие. С их необходимостью согласны как Донецк и Луганск, так и посредники - ОБСЕ и Россия", - сообщил Грызлов. Однако Киев, по его словам, "вновь отказался принимать эти меры в полном объеме".

Между тем ситуация на линии соприкосновения остается напряженной - "обстрелы Донбасса продолжаются, страдают люди", подчеркнул полпред РФ.

Возможность объявить так называемое хлебное перемирие обсуждалась на самом первом заседании контактной группы после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского и возвращения в переговорный процесс Леонида Кучмы. Кучма заявил тогда о необходимости "перед всем миром показать", что Киев хочет этого "режима тишины" и "не стрелять в ответ". Стороны договорились в течение двух недель разработать такие предложения и планировали утвердить их еще 19 июня, но на прошлой встрече этого не произошло. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик рассчитывал, что на встрече 2 июля стороны придут "к общему мнению по тексту совместного заявления", но договориться вновь не удалось.

Грызлов также призвал Киев восстановить отвод сил и средств в Петровском и Золотом. По его словам, сейчас "есть возможность оперативно вновь провести разведение сил в районах Петровского и Золотого". "Это можно сделать достаточно быстро, поскольку условия и параметры разведения на этих участках были согласованы еще в 2016 году. Более того, разведение в Петровском и Золотом однажды уже проводилось, но затем ВСУ вновь заняли прежние позиции. Кроме действий в Петровском и Золотом, необходимо продолжить диалог Киева и Донбасса о дальнейших участках разведения", - подчеркнул полпред РФ.

Грызлов призвал стороны конфликта строго соблюдать договоренность о разведении сил. "Одновременно необходимо продолжать снижать напряженность, повышать уровень безопасности в других районах Донбасса", - заявил он.

Полпред также сообщил, что контактная группа подтвердила разведение сил в Станице Луганской. "Данные СММ ОБСЕ официально подтверждают, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской состоялось", - подчеркнул полпред. При этом он напомнил, что на прошлой неделе представители Луганска сообщили, что киевская сторона готовит очередной отказ от разведения сил. "Важно, что это предостережение было услышано, и ВСУ не реализовали негативный сценарий. Это хорошая новость для всех, - отметил Грызлов. - Как только в Киеве проявили политическую волю к выполнению своих обязательств, стороны смогли осуществить разведение". При этом он подчеркнул, что объективно разведение сил в районе Станицы Луганской "могло состояться более двух лет назад".