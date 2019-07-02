Госдума заключила соглашение о сотрудничестве с Центральноамериканским парламентом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Госдума и Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) подписали соглашение о сотрудничестве в ходе II Международного форума "Развитие парламентаризма". Подписи под документом поставили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и председатель ПАРЛАСЕН Ирма Амайа Эчеверрия.

О том, что соглашение планируется подписать в ходе форума, Володин заявил во время встречи с председателем палаты представителей Генассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и председателем парламента Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) Даниэлем Каджиани. "Нам важно, что в сегодняшнем диалоге есть такие крупные межпарламентские объединения, как ПАРЛАСУР (парламент Южноамериканского общего рынка - прим. ТАСС)", - добавил Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.

Он также напомнил о подписанном ранее соглашении с крупнейшей региональной структурой - Латиноамериканским парламентом (ПАРЛАТИНО), в состав которого входят представители парламентов 23 стран. "Планируем создать с этим парламентским объединением комиссию высокого уровня, чтобы более эффективно работать над конкретной повесткой", - сказал он.

В ПАРЛАСЕН входят представители Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа, Панамы и Доминиканской Республики.