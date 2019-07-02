Парламентарии Эфиопии и Зимбабве поблагодарили Россию за поддержку

ТАСС, 2 июля. Спикер Совета народных представителей Эфиопии Тагессе Чаффо и спикер Национального собрания Зимбабве Джекоб Муденда во вторник поблагодарили председателя Госдумы Вячеслава Володина за поддержку, оказываемую Россией их странам. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Обе встречи состоялись в рамках международного форума "Развитие парламентаризма", проходящего по инициативе Госдумы. "Как вы верно сказали, наши страны объединяют давние отношения. Мы очень благодарны за помощь, которую Россия традиционно оказывает Эфиопии", - сказал Чаффо. Он заметил, что Россию и Эфиопию "объединяют не только политические и дипломатические отношения, но и культурные связи". "Нас объединяет наше общее прошлое - великий поэт Александр Пушкин. По дороге на место работы я всегда прохожу через Пушкинскую площадь", - сказал он.

Спикер Госдумы, в свою очередь, указал, что участие Чаффо в предстоящей 3 июля конференции "Россия - Африка" на полях форума даст "дополнительную возможность обсудить многие вопросы, сверить позиции, выработать решения и придать импульс дальнейшему сотрудничеству".

Муденда в ходе встречи с Володиным напомнил, что "у России и Зимбабве давние двусторонние связи". "Вы давно поддерживаете нашу страну", - добавил он. По словам политика, предстоящая конференция позволит создать основу для будущей работы, чтобы "слова вылились в конкретные действия".

"Наши страны вместе отстаивают принципы многополярного устройства мира, соблюдения норм международного права, суверенитета, равенства и невмешательства в дела других государств", - отметил со своей стороны Володин.