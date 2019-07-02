Россия ждет расследования инцидента с российским дипломатом в Косове

ТАСС, 2 июля. Россия ждет результатов расследования инцидента с нападением на российского гражданина, сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Об этом заявил во вторник в беседе с журналистами заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

"Ждем расследования, - подчеркнул дипломат. - Нам нужны объективные результаты". "Мы не видели никаких оснований для того, чтобы избивать ооновца", - добавил он.

Сафронков подчеркнул, что попытки косовских властей "аррогантно заявить о том, что "они будут делать то, что хотят", будут лишь осложнять ситуацию". "Это показывает, что приштинские силовые структуры очень незрелые", - указал дипломат.

28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок два серба получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых и россиянин Михаил Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица и был госпитализирован. Затем его перевели на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.