Дерипаска подтвердил, что беседовал с сотрудниками ФБР о "деле РФ" в сентябре 2016 года

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил информацию о том, что в сентябре 2016 года беседовал с сотрудниками ФБР о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Предприниматель рассказал об этом в интервью телеканалу Hill.TV , которое было опубликовано во вторник.

Бизнесмен указал агентам ФБР, что сильно сомневается в том, что предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа вступал в сговор с российской стороной. "Я сказал им прямо: "Послушайте, я не дружу с ним [экс-руководителем штаба Полом Манафортом]. Очевидно, нет, потому что я начал судебное дело [против него] за шесть или девять месяцев до [этого]", - рассказал российский бизнесмен о беседе с сотрудниками спецслужбы.

"Я сказал им прямо: "Я просто не верю, что он [Манафорт] будет представлять какие-либо интересы России, зная, что он делает на Украине последние семь или восемь лет", - отметил Дерипаска.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.

О контактах с автором досье

Он также рассказал, что команда его юристов в 2012 году наняла бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила провести некое исследование в связи с судебными слушаниями в Лондоне, в которых участвовал Дерипаска. "Это был исследовательский проект в целях оказания поддержки тому, что велось против меня в Лондоне. Насколько я понимаю, адвокаты почему-то доверяли ему, и он долгое время находился на контракте", - подчеркнул Дерипаска. Как отмечает Hill.TV, бизнесмен не знал, что Стил работал на ФБР и собирал у предпринимателей из РФ информацию о российских властях.

Дерипаска рассказал, что Стил в сентябре 2015 года пригласил его на встречу с должностными лицами американского Министерства юстиции. Экс-агент британских спецслужб объяснил бизнесмену, что они смогут помочь с получением въездных виз для россиян. Однако, отмечает телеканал, это "был предлог для вербовки".

"Они вообще не говорили о проблеме [виз]. Они начинали говорить о чем угодно. Они спрашивали: "У вас есть что-нибудь? Дайте нам имена, дела, что угодно", - пояснил предприниматель.

Стил ранее был нанят для написания так называемого досье на Трампа, которое содержало непроверенные сведения компрометирующего характера об американском лидере, вашингтонской фирмой Fusion GPS, чью деятельность финансировала Демократическая партия США и штаб ее кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Дерипаска признался, что был шокирован, когда узнал об этом.

Бизнесмен также опроверг утверждения американских властей о том, что на более раннем этапе жизни имел связи с преступными группировками, которые ликвидировали его критиков. Он отметил, что в судебных материалах не содержатся доказательства этих обвинений.

"Там нет никаких доказательств. О чем тут спорить? Вы верите, что я мог убить кого-то 25 лет назад, и не было бы ни жертв, ни трупов, ни имен?" - отметил бизнесмен.

Сведения прессы

В 2018 году газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США предпринимали попытки сделать Дерипаску своим информатором и добиться от него сведений о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, однако эти усилия не увенчались успехом. По данным ее источников, попытки ФБР и Минюста США заставить Дерипаску работать на них в качестве информатора имели место с 2014 по 2016 год. Как пишет издание, США взамен обещали бизнесмену, в частности, решить его проблемы с получением американской въездной визы.

Как отмечает The New York Times, изначально США хотели получить от Дерипаски информацию о якобы имеющих место связях российской организованной преступности с руководством РФ. По данным источников издания, предприниматель в ходе встречи с представителями властей США заявил, что такие утверждения ошибочны. Он также выразил нежелание встречаться с ними еще раз.

Однако впоследствии американская сторона заинтересовалась предполагаемым сговором между избирательным штабом Трампа и Россией. В сентябре 2016 года сотрудники ФБР без предупреждения явились в дом Дерипаски в Нью-Йорке и начали расспрашивать его, являлся ли Манафорт связующим звеном между предвыборной кампанией республиканца и Кремлем.

Согласно данным газеты, Дерипаска назвал такие теории нелепыми, заявив, что, по его мнению, никаких неправомерных связей между помощниками Трампа и РФ не было.