Карасин: РФ и Грузия должны найти выход из сложившейся после событий в Тбилиси ситуации

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Ситуация, которая сложилась после событий в Тбилиси 20 июня, является неблагоприятной для обеих сторон, власти Грузии и России должны найти пути выхода из нее. Об этом в среду заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью грузинской телекомпании Imedi перед началом переговоров в Женеве по безопасности и стабильности в Закавказье.

"Мы приехали сюда (в Женеву - прим. ТАСС) не для эскалации ситуации, а для того, чтобы обменяться мнениями по многим вопросам, рассмотреть на месте положение дел, обсудить документ о неприменении силы. Мы постараемся лучше понять друг друга для того, чтобы как-нибудь выйти из этой неблагоприятной ситуации, которая сложилась после 20-21 июня. Она нежелательна для наших отношений. Мы как-то должны перешагнуть через это", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Карасин оценил процессы, которые развиваются в Грузии с 20 июня, отметив, что это внутриполитические проблемы республики, которые не должны переходить в антироссийское русло.

"Это внутриполитическая тема Грузии. Идет политическая борьба, приближаются выборы. Мы это очень хорошо знаем, но не хотим, чтобы это происходило на фоне антироссийского напряжения. Мы должны как-то избежать этого", - подчеркнул он.