Лавров: РФ ценит диалог с Организацией исламского сотрудничества по решению конфликтов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия считает важной координацию с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.

"Ценим наш диалог по вопросам мирового развития, прежде всего - по вопросам урегулирования кризисов, которые сохраняются в исламском мире, - сказал он. - Мы считаем очень важной координацию наших позиций на основе соответствующих решений Совета Безопасности ООН по таким вопросам, как палестино-израильское урегулирование, кризисы в Сирии, Йемене, Ливии и в других частях мира".

"Безусловно, наши усилия всегда востребованы по такой актуальнейшей проблеме, как борьба с международным терроризмом. Здесь наши позиции тоже совпадают", - добавил глава МИД РФ.

В свою очередь Аль-Усаймин отметил, что одной из главных на сегодня является проблема терроризма, которому "нет оправдания". Он также сообщил, что хотел бы услышать оценку российской стороны по ситуации в Сирии, Ливии, Судане, Ираке и Йемене. Генсек ОИС подчеркнул, что Россия "как супердержава имеет влияние на ситуацию в сфере мира и безопасности".