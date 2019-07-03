Косачев заявил о готовности России помогать Приднестровью

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия готова оказывать всевозможную помощь и поддержку Приднестровью как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом заявил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Понятно, что многое зависит от того, как выстраивают свою политику соседние государства. Мы знаем, что сейчас произошли серьезные изменения внутриполитической ситуации в Молдове. Мы не можем упускать из внимания то, что происходит на Украине, потому что это тоже очень важный фактор, влияющий на ситуацию", - сказал Косачев.

"Мы всегда готовы подставлять плечо, мы всегда готовы содействовать и в двухстороннем формате. Возможно, в режиме "5+2", когда он будет вновь реально востребован", - добавил сенатор.

Он отметил, что РФ готова оказывать помощь республике в решении проблем, "потому что в конечном итоге все это проблемы, с которыми сталкиваются жители Приднестровья". По словам парламентария, речь идет не только о политическом и экономическом сотрудничестве. "Россия всегда была рядом, всегда оказывала содействие в решении проблем и социально-экономических, и гуманитарных. Можете не сомневаться, что так оно и будет впредь, мы в вашем полном распоряжении", - заверил Косачев лидера Приднестровья.