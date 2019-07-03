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Медведев: Россия готова к продолжению работы по дальнейшей интеграции с Белоруссией

Премьер-министр России поздравил белорусского коллегу по случаю Дня независимости республики

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Москва готова к продолжению конструктивной работы по решению задач дальнейшего интеграционного сближения с Минском. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев в поздравительном послании белорусскому премьер-министру Сергею Румасу по случаю Дня независимости Белоруссии.

"Убежден, что продвижение сотрудничества в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза полностью отвечает интересам наших стран. Готов к продолжению конструктивной работы по решению задач дальнейшего интеграционного сближения, стоящих перед правительствами России и Беларуси", - отметил Медведев в послании белорусскому коллеге.

Медведев подчеркнул, что День независимости Белоруссии в этом году ознаменован 75-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. "Вместе мы бережно храним память о подвиге советского народа, который сделал возможным мирное и свободное будущее наших стран", - заявил российский премьер.

"Российско-белорусские отношения, опирающиеся на многовековую историю и культурные традиции, успешно развиваются в торгово-экономической и научно-технической областях. Реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, гуманитарной сфере", - отметил Медведев.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссия
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