Лавров заявил, что Иран и государства Персидского залива должны начать диалог

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Ахмед аль-Усаймин подтвердили необходимость начала диалога между Ираном и арабскими государствами Персидского залива.

"Мы с тревогой констатировали сохраняющуюся неурегулированность конфликтов, в некоторых случаях даже обострение обстановки в ряде исламских государств, - отметил российский министр на совместной с генсеком ОИС пресс-конференции. - Выразили озабоченность ростом напряженности в зоне Персидского залива. Говорили о том, как иранский фактор сказывается на политических процессах в регионе".

"Подтвердили наше предложение о том, чтобы между арабами и Ираном был начат диалог с прицелом на укрепление доверия, транспарентности в сфере военной деятельности и для переговоров о формировании архитектуры коллективной безопасности в этом районе мира с участием арабских государств, Ирана и при самой широкой поддержки международного сообщества, включая Лигу арабских государств, ОИС", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, отметил глава МИД РФ, на встрече шла речь о необходимости скорейшего урегулирования других конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "У нас общее мнение, что нужно делать это исключительно мирным путем через инклюзивный диалог с опорой на международное право, - заключил министр. - Необходимо наращивать последовательную и бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его проявлениях".