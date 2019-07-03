Слуцкий: выплата долга РФ перед Советом Европы за 2017-2018 годы под большим вопросом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что на сегодня выплата долга РФ перед Советом Европы за 2017-2018 годы остается под вопросом.

"Насколько я понимаю механику действий Минфина, мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим, что было бы совершенно в этом случае естественно, за годы нашего отсутствия в Совете Европы, поскольку за что платить? <...> У нас долг за 2017-2018 [годы]", - сказал он журналистам в среду.

"Что касается долга, на мой личный взгляд, его выплата под большим знаком вопроса, поскольку мы весьма усеченным образом, мягко выражаясь, присутствовали в это время в институтах Совета Европы", - добавил он.

Слуцкий напомнил, что без участия России, в частности, были выбраны около 70% судей ЕСПЧ и верховный комиссар по правам человека. "С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный. И если Минфин придерживается, насколько я могу судить, именно этой механики, то эта механика корректная. И еще раз подчеркиваю, что весьма и весьма надо осторожно относиться к вопросам выплат долгов за период нашего отсутствия на площадке ПАСЕ", - заключил он.

Слуцкий также сообщил о возможном визите в Россию нового генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич осенью этого года.

"Уверен, что (вопрос об уплате Россией взноса в Совет Европы за период отсутствия делегации РФ на площадке ПАСЕ) станет предметом обмена мнениями на высшем уровне, когда госпожа генеральный секретарь, мы на это рассчитываем, осенью впервые в новом качестве посетит Россию", - сказал он журналистам в среду.

РФ в ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годы не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.

Во вторник пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген сообщил о выплате Россией взноса в бюджет СЕ за 2019 год.

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ранее выбрали вице-премьера, главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы на пять лет. До нее этот пост занимал известный норвежский политик Турбьёрн Ягланд. Он возглавлял Совет Европы с 2009 года (переизбирался в 2014 году).

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