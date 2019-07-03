Москва призывает подойти к реформе ВТО максимально эффективно

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия призывает все страны максимально эффективно подойти к реформе Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила в среду представитель президента РФ (шерпа) в G20 Светлана Лукаш, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

По мнению Лукаш, роль "двадцатки" сегодня заключается в антикризисном управлении, а главные вызовы связаны с торговлей. "Изюминкой на торте является реформирование ВТО, - отметила она. - Несмотря на полный отказ [стран] в течение года от обсуждения реформы, на саммите в Осаке всем удалось договориться, что реформа необходима".

"Мы продолжаем двигаться в этом направлении, - заявила представитель президента РФ. - Призываем все страны действовать максимально эффективно".