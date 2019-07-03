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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Песков подтвердил, что Путин в Осаке обсуждал с премьером Нидерландов тему крушения MH17

По словам официального представителя Кремля, позиция президента, позиция российской стороны предельно понятна и последовательна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте беседовал с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20 в Осаке и обсуждал с ним вопрос крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этой беседе ранее сообщил сам Рютте в интервью телеканалу RTL.

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"Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение "на ногах", в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита. И действительно был затронут этот вопрос", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что "позиция президента, позиция российской стороны предельно понятна и последовательна, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать [всерьез] расследование, которое осуществляется без участия России".

"Такие тезисы постоянно доводятся на разных уровнях до наших визави в Нидерландах и в других странах", - резюмировал Песков.

Теги
Рютте, МаркПутин, Владимир ВладимировичНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиПесков, Дмитрий Сергеевич
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