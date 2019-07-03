Лавров считает, что Западу следует отказаться от двойных стандартов в Сирии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Страны Запада не должны применять двойные стандарты в борьбе с терроризмом и экстремизмом на территории Сирии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.

"Борьба с терроризмом должна вестись без каких-либо двойных стандартов. И на территории Сирии, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2254, эта война должна быть бескомпромиссной, будь то на Восточном берегу Евфрата, будь то в идлибской зоне деэскалации, которую тоже спекулятивно используют фактически для защиты элементов бывшей "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка), - подчеркнул министр. - Это все проявление двойных стандартов, и мы считаем, что это необходимо исправлять. Эта тема одна из центральных в нашем диалоге с западными коллегами и другими партнерами, когда мы обсуждаем ситуацию в Сирии и необходимость выполнять требования СБ ООН".

По словам Лаврова, Россия озабочена информацией о столкновениях между курдами и арабскими племенами на северо-востоке Сирии, США должны воздержаться от действий, нарушающих этноконфессиональный баланс в этой стране.

"Мы сейчас в наших контактах и с правительством, и с представителями курдских организаций объясняем им необходимость прямого диалога в контексте тех принципов, которые одобрены мировых сообществом, имею в виду необходимость уважения суверенитета, территориальной целостности сирийского государства. Вижу, что есть интерес со стороны курдов в такой диалог вступить", - сказал он.

По словам Лаврова, спекулировать на курдском факторе пытаются США, используя курдов для сколачивания на восточном берегу Евфрата квазигосударства. "Тем самым курдов просто используют для того, чтобы продвигать линию на, по сути дела, подрыв территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, чтобы вбивать клин между курдами и арабскими племенами, которые веками жили на этих территориях. Уже есть информация о достаточно серьезных столкновениях между курдами и арабскими племенами. Нас это тревожит", - указал министр.

"Надеюсь, что США будут избегать действий, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН, нарушающих баланс интересов всех проживающих на территории Сирии этноконфессиональных групп", - заключил глава российского дипведомства.