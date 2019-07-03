Глава Вологодской области Кувшинников подал документы на участие в выборах губернатора

ВОЛОГДА, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в среду подал в областную избирательную комиссию документы для участия в предстоящих выборах губернатора области. Об этом сообщил ТАСС член областного избиркома Олег Шляпаков.

"Сегодня действующий губернатор Олег Кувшинников, выдвинутый на выборы вологодским региональным отделением "Единой России", подал документы для участия в губернаторских выборах. Теперь у нас восьмой выдвинутый кандидат на должность губернатора", - сообщил ТАСС член избиркома.

Ранее на конференции регионального отделения "Единой России" за выдвижение Кувшинникова на предстоящие выборы проголосовали 120 из 128 делегатов.

По закону в выборах губернатора Вологодской области имеют право участвовать только кандидаты от политических партий, самовыдвижение исключено. "Больше никаких уведомлений от других избирательных объединений не поступало. Завтра, 4 июля, последний день на выдвижение, но возможности такой уже практически нет, учитывая, что партии должны уведомлять избирком о выдвижении не позднее чем за сутки, а если это партии за пределами области - то за три дня", - сказал он.

Помимо действующего губернатора, документы в областной избирком на участие в выборах подали жительница Челябинской области Ольга Анищенко от Коммунистической партии социальной справедливости, предприниматель Вадим Тюрин от "Ветеранов России", лидер вологодских коммунистов, депутат заксобрания Александр Морозов, депутат областного парламента от ЛДПР, председатель соцкомитета Ольга Ширикова, председатель центрального комитета партии "Народный альянс" Вадим Петриенко из Московской области, выдвинутый "Родиной" помощник депутата Госдумы Алексея Журавлева Алексей Рылеев и руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина от "Справедливой России".

Олег Кувшинников возглавляет регион с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Кувшинникова и назначил его врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года он одержал победу, получив 62,98% голосов. Губернаторские выборы состоятся в области 8 сентября.