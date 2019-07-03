Заявки на участие в выборах глав регионов подали 159 кандидатов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина в ходе заседания комиссии в среду сообщила, что для участия в выборах высших должностных лиц субъектов РФ, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, выдвинулись 159 кандидатов.

"Для участия в выборах глав регионов выдвинулось 159 кандидатов. Из них 45 кандидатов в порядке самовыдвижения и 114 кандидатов от 31 политической партии", - сказала Гришина, добавив, что в девяти регионах процесс выдвижения кандидатов уже завершен.

Кроме того, она отметила, что для участия в выборах депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ по единым избирательным округам выдвинулись 2490 кандидатов. "В порядке самовыдвижения 334 выдвинуто, от политических партий - 2156. Заверено 45 списков, выдвинутых 18 политическими партиями. По одномандатным избирательным округам из 779 выдвинутых кандидатов 445 выдвинуто 23 политическими партиями, а 334 - в порядке самовыдвижения", - уточнила Гришина.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).