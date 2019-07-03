Врио астраханского губернатора Бабушкин намерен опираться на местные кадры

АСТРАХАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин при формировании своей команды намерен опираться на местные кадры.

"Разумеется, ставка должна быть сделана на местные кадры, не исключая при этом появления в команде специалистов из других регионов. Главное, не свой или чужой, основной критерий - профессионализм. Сделаю выбор в пользу того, кто ориентирован на результат, и без сожаления расстанусь с теми, кто не готов брать на себя ответственность", - сказал Бабушкин в интервью ТАСС.

Он заметил, что в регионе начался кадровый конкурс "Губернаторский резерв", который поможет привлечь лучших управленцев на госслужбу. Кроме того, в новую команду могут быть приглашены финалисты федерального кадрового проекта "Лидеры России", в котором также участвовали жители Астраханской области.

"Я думаю, что смогу сбалансировано скомпоновать команду. Но подчеркну, главный принцип формирования - компетентность, профессионализм и ответственность", - отметил Бабушкин.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив Бабушкина врио главы региона.

С 1992 года по 2012 год он проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и в подразделениях ФСБ. С 2013 года по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества, а 25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.