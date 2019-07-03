В Москве не видят причин отказать Эр-Рияду из-за дела Хашкаджи в проведении саммита G20

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия не видит причин для смены ротации председательства Саудовской Аравии в "двадцатке" из-за дела журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявила в среду представитель президента РФ (шерпа) в G20 Светлана Лукаш, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Я не вижу каких-то причин, почему решение или мнение отдельных представителей общества должно влиять на общий ход и ротацию председательств среди стран, - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о призыве спецдокладчика ООН не проводить саммит в Саудовской Аравии из-за дела Хашкаджи. - Есть четкие правила, по которым председательство переходит от одной группы стран к другой. В следующем году пришла очередь Саудовской Аравии. Никто из стран "двадцатки" и участвовавших в принятии этого решения приглашенных стран не выразил возражения".

"В этом и заключается сила, эффективность и живучесть "двадцатки", что в ее повестку в принципе не входят такие острые, политические, тем более конфликтные вопросы, - обратила внимание Лукаш. - Задачи, которые решает "двадцатка", прежде всего связаны с экономическим развитием, координацией политики. Если бы в "двадцатку" вмешивались интересы, которые разъединяют и способствуют усилению конфликтов, то она не смогла бы договориться об очень многих важных решениях".

По ее словам, это понимает не только Россия, но и все страны. "Именно поэтому так долго в "двадцатке" не присутствовали даже неформальные встречи глав МИД, - пояснила представитель президента. - Потому что чем больше политики вносится в экономическую дискуссию, тем труднее договориться".