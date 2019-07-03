Посол РФ: Россия и Камбоджа совместно борются с терроризмом и киберугрозами

ХАНОЙ, 3 июля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Россия и Камбоджа активизируют двустороннее сотрудничество по всем направлениям и активно взаимодействуют на международной арене, в том числе в борьбе с терроризмом и киберугрозами. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС посол России в Камбодже Дмитрий Цветков.

"Россия и Камбоджа осуществляют общий подход к решению большинства вопросов международной повестки, действуя в соответствии с принципами невмешательства во внутренние дела суверенных государств, неприятия двойных стандартов в международной коммуникации и недопустимости навязываемого извне свержения законных правительств посредством "цветных революций", - подчеркнул дипломат.

Москва и Пномпень в настоящее время обсуждают направления взаимодействия в этих сферах "с учетом новых условий и международных реалий". "В ходе состоявшегося в марте визита в РФ камбоджийской военной делегации во главе с командующим сухопутными войсками Королевских вооруженных сил Камбоджи, руководителем национального антитеррористического центра генералом-лейтенантом Хун Манетом стороны "сверили часы" по всем основным темами повестки сотрудничества РФ и Камбоджи в сферах обороны и безопасности. Особое внимание на консультациях было уделено вопросам противодействия терроризму, а также реагированию на традиционные и новые вызовы безопасности, в том числе на кибертерроризм", - сказал посол РФ.

Экономическое сотрудничество

Цветков отметил, что товарооборот между Россией и Камбоджей в 2018 год увеличился на 21,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив 202 млн долларов. "Все больше российских компаний проявляют интерес к выходу на быстро развивающийся камбоджийский рынок, при этом местные предприятия готовы увеличить свой экспорт в Россию, - подчеркнул он. - Наряду с расширением объемов и диверсификацией номенклатуры взаимной торговли, важнейшей задачей остается стимулирование роста инвестиционной активности, в чем в равной степени заинтересованы и Россия, и Камбоджа".

Укрепление правовой базы двустороннего сотрудничества

Глава российской дипмиссии обратил внимание на то, что последний период взаимодействия Москвы и Пномпеня отмечен значительным укреплением двусторонней договорно-правовой базы. Если в 2005-2014 годах было подписано 17 российско-камбоджийских соглашений, то за последние пять лет стороны заключили уже 45 двусторонних документов, охватывающих практически все сферы взаимодействия двух стран. "Среди подписанных в последние годы документов - соглашения и меморандумы, регламентирующие сотрудничество в области воздушного сообщения, в сфере противодействия отмыванию денег, в продвижении инвестиций, в развитии партнерских связей в здравоохранении, в области культуры, спорта, СМИ, а также по укреплению взаимодействия по межпартийной линии", - сообщил Цветков.

Взаимодействие по линии гражданского сообщества

Посол рассказал, что Россия и Камбоджа последовательно активизируют и расширяют связи по линии гражданского сообщества двух стран. "Мы видим, что в Камбодже опять появился и с каждым днем усиливается интерес к нашей стране, к сотрудничеству с Россией, к изучению русского языка, который мы полностью поддерживаем. В частности, мы продолжаем расширять стипендиальную программу для камбоджийских студентов, содействуя контактам между людьми и, следовательно, возрождая наши традиции дружбы", - сказал дипломат. В этом контексте одно из последних выдающихся достижений - установление прямых связей и подписание меморандума о взаимопонимании между Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) и Национальным институтом дипломатии международных отношений Камбоджи.

Взаимодействие по линии гражданского сообщества играет первостепенную роль в сохранении исторической правды о российско-камбоджийских связях, способствуя дальнейшему развитию традиционно теплых отношений между народами двух государств, уверен Цветков. "Нам необходимо расширять студенческие обмены, гуманитарные и культурные связи, благодаря этому современные и будущие поколения россиян и камбоджийцев смогут лучше понимать друг друга и тем крепче будут становиться отношения между нашими государствами", - резюмировал посол.