Путин заявил, что Россия в ближайшее время примет несколько крупных саммитов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планах Москвы провести в ближайшее время несколько саммитов.

"В предстоящий период у нас пройдет целая серия крупных международных мероприятий", - сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. По его словам, Россия приступает к председательству в Шанхайской организации сотрудничества, а в начале следующего года - в БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР). "В июле 2020 года примем саммиты этих объединений", - отметил российский лидер. "Готовимся к ним, нацелены на совместное партнерство и продвижение общих приоритетов в сфере политики безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных связей", - подчеркнул он.

"В сентябре текущего года во Владивостоке состоится очередной Восточный экономический форум. В качестве почетных гостей ожидаем премьер-министра Индии господина Нарендру Моди и премьер-министра Японии Синдзо Абэ", - сказал Путин. "Планируем рассмотреть перспективы реализации крупных совместных инвестпроектов на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, обменяться мнениями о путях сопряжения различных интеграционных процессов с целью создания большого евразийского партнерства", - поделился планами президент РФ.

Отдельно он выделил предстоящую в начале октября в Москве Российскую энергетическую неделю, на которой "предполагается обсуждение вопросов обеспечения глобальной энергетической безопасности, всестороннего доступа к энергии, снижение волатильности цен на мировых энергетических рынках".

"Ведем активную работу по подготовке к впервые организуемому у нас саммиту Россия - Африка, он пройдет в конце октября в Сочи и ему будет предшествовать Российско-африканский экономический форум", - отметил Путин. Он уточнил, что сопредседателем саммита станет президент Египта, действующий глава Африканского союза Абдель Фаттах ас-Сиси. "Мы направили приглашения всем главам африканских государств, а также руководителям крупнейших субрегиональных объединений и организаций, рассчитываем, что в итоге нам удастся вывести диалог между Россией и Африкой на качественно новый уровень, поспособствовать обеспечению мира, безопасности в регионе, устойчивому развитию на Африканском континенте", - отметил президент РФ.