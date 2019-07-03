Путин проведет переговоры с Лукашенко в Петербурге 18 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и обсудит развитие тесных интеграционных связей РФ и Белоруссии.

"В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные двадцатилетию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые запланированы в привязке к шестому заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге", - заявил Путин на церемонии вручения ему верительных грамот в Кремле, в которой принял участие и посол Белоруссии Владимир Семашко.

Российский лидер отметил, что Белоруссия является ближайшим союзником России. "Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить белорусский народ и руководство республики с государственным праздником - Днем независимости", - добавил президент РФ.

Ранее в среду Путин направил Лукашенко поздравление с Днем независимости, который в этом году совпадает с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

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