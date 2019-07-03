Путин пообещал поддержку полезных начинаний новых послов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова к взаимодействию с другими государствами на принципах равноправия.

"Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения норм международного права", - заявил глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций наша страна вносит свой вклад в урегулирование острых региональных кризисов, в решение других насущных международных проблем. Мы выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за формирование справедливой системы международных экономических отношений, за свободу от недобросовестной конкуренции, односторонних и политически мотивированных санкций", - подчеркнул российский лидер. По его словам, "именно такими подходами РФ руководствуется при работе в Организации Объединенных Наций, в ее отраслевых и региональных структурах, в других многосторонних форматах, в том числе в Группе двадцати".

Путин пожелал успехов в работе новым послам. По его мнению, им предстоит "важная и ответственная миссия - содействовать развитию отношений между представляемыми государствами и Россией". "Надеюсь, что вопросы продвижения политического диалога, экономических, гуманитарных и других связей будут постоянно находиться в поле вашего зрения", - обратился он к дипломатам. И заверил: "Мы искренне заинтересованы в том, чтобы эта работа была успешной и, естественно, окажем всестороннюю поддержку всем вашим полезным начинаниям".